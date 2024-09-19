В Ленобласти пожилой мужчина на автомобиле сбил женщину с годовалым ребенком в коляске

Пожилой водитель автомобиля сбил женщину с годовалым ребенком в коляске на дороге в Ленобласти. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 сентября в городе Сосновый Бор. Во дворе одного из домов на Парковой улице 63-летний мужчина за рулем автомобиля сбил 29-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с ребенком в коляске.

В результате годовалого ребенка и его мать госпитализировали. Состояние обоих оценили как средне тяжелое, подробностей о полученных ими травмах не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Установлено, что сбивший женщину с ребенком водитель в этом году привлекался к ответственности за нарушение ПДД 16 раз.

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