В Херсонской области задержали сторонника украинского батальона «Азов»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жителя города Геническа в Херсонской области по обвинению в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале «Херсонское Агентство Новостей».

По информации журналистов, под стражей оказался сторонник украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Следователи установили, что в апреле 2024 года мужчина несколько раз опубликовал в социальных сетях комментарии, оправдывающие деятельность данного военизированного объединения.

«В отношении задержанного <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — говорится в материале.

Авторы публикации добавили, что теперь жителю города Геническа грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

18 сентября пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 19-летнего жителя региона. Молодого человека обвинили в публичном оправдании деятельности террористической организации. Причиной послужил размещенный в интернете пост об украинском формировании, запрещенном на территории РФ.

Ранее журналисты выяснили, когда пройдет судебное заседание по делу актера Алексея Панина об оправдании терроризма.