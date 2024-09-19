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Раскрыты три самые частые причины разводов россиян

Психолог Леонтьева: есть три причины разводов россиян, одна из которых – измена

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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Россияне чаще всего разводятся по одной из трех главных причин – это измена одного из супругов, бытовое недопонимание и зависимости. Об этом психолог Диана Леонтьева рассказала в пресс-центре НСН.

Что касается измен, то в большинстве своем люди не готовы к правде и предпочитают ее не знать. В вопросах недопонимания речь идет о неумении людей договариваться. Чаще всего это касается молодых пар, которые не готовы проявлять гибкость, объяснила Леонтьева.

«Третья причина – это внутренние конфликты и состояния человека, которые приводят к зависимостям. В этом случае говорить о сохранении семьи уже сложно», — объяснила психолог.

Кроме того, семьи часто распадаются из-за столкновения с финансовыми проблемами, рассказала юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева. Она также отметила среди причин отсутствие уважения и интимных отношений.

Специалисты отмечают, что сократить количество разводов россиян на 15% позволяет семейная медиация.

Напомним, в Госдуме намерены обязать россиян посещать консультации у семейного психолога при разводе. Это правило предлагается применять в случае наличия у пары несовершеннолетних детей или возражения одного из супругов против развода.

Ранее психолог дала советы, как сохранить семью.

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