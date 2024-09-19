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Российский прапорщик кинул учебную гранату в казарму с кадетами

В Иркутской области пьяный прапорщик кинул гранату в казарму с кадетами

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Телеграм-канал «Baza»

В Иркутской области прапорщик бросил учебную гранату в казармы, где находились кадеты. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, инцидент произошел около 21 часа 13 сентября в школе-интернате «Усольский гвардейский кадетский корпус». Вечером того дня один из прапорщиков подошел к казармам, где отдыхали подростки, и запульнул туда, как утверждают очевидцы, учебный боеприпас. После этого несовершеннолетние выбежали на улицу.

СМИ опубликовало видео, на которых юноши эмоционально, с использованием нецензурной лексики обсуждают случившееся. На кадрах видно, что кадеты после инцидента не успели одеться — многие из них выбежали на улицу босиком и в нижнем белье. Двое из учащихся получили травмы. Кадеты на записи обсуждают между собой, что их воспитатель был в состоянии сильного опьянения.

На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии. Как утверждают подростки, прапорщик попытался скрыться с места ЧП на авто.

По информации источников издания, в тот день мужчина участвовал в проведении «Дня здоровья» у учащихся — кадеты совершали восьмикилометровую прогулку по лесу — а после этого должен был находиться с подростками до 22 часов.

Со следующего дня военный ушел на больничный. Следственное управление СК РФ по Иркутской области проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Воронеже офицера обвинили в избиении ученика кадетской школы.

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