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«Второе лето или снег»: москвичам рассказали о погоде в октябре

Синоптик Шувалов: тепло в Москву не вернется, через месяц выпадет снег

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Depositphotos

В Москве не будет второго лета в октябре – тепло в столицу уже не вернется. Снег тоже выпадет не скоро – не раньше, чем через месяц, рассказал в беседе с 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Пока метеорологи не могут назвать точной даты первого снегопада, подобные прогнозы неточны. Что касается внезапной летней волны тепла в октябре, то эти слухи тоже не оправдаются, подчеркнул Шувалов.

«Зачастую все вот этого рода выдумки — из разряда «ради красного словца не пожалею и отца». Поэтому второго лета не будет, не ждите», — объяснил он.

Постепенно дни будут становиться короче, погода будет перестраиваться на зимний режим, заключил Шувалов.

Напомним, по словам синоптиков, вчера в столице был последний теплый день этой осени. К концу недели заметно похолодает, в воскресенье воздух прогреется максимум до +13-15 градусов, ночью ожидается +3-8 градусов.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ждать лютой зимы на фоне аномальной погоды в сентябре.

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