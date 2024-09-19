В Будапеште начало затапливать набережные из-за наводнения

Вышедшая из берегов на фоне наводнения в Европе река Дунай начала затапливать набережные в центре венгерской столицы, Будапеште. Об этом сообщает РИА Новости.

Уровень воды на нижних набережных (их высота составляет около шести метров) со стороны Пешта поднялась примерно на метр.

Скамейки для туристов перед зданием парламента Венгрии полностью скрылись под водой, а фонарные столбы и светофоры — наполовину. Подход к пристани прогулочных катеров оказался полностью отрезан водой.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране наступил критический этап наводнения — был достигнут самый высокий уровень паводковой волны.

По его словам, максимальный уровень воды в Дунае достигнет в четверг, 19 сентября, при этом ожидается, что пик будет ниже, чем при наводнении 2013 года. Тогда он составил 891 см.

По прогнозам Национального управления водных ресурсов, к выходным уровень Дуная в Будапеште поднимется до восьми метров при обычном уровне реки около 3,5 метра.

Ранее в МККК заявили, что наводнения в Европе могут стать нормой.