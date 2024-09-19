Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России ликвидировали крупную нарколабораторию

В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию, финансируемую Украиной

В Подмосковье накрыли крупную лабораторию по производству метадона, которая финансировалась Украиной. Об этом соообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в Федеральной таможенной службе.

Фура с запрещенными веществами направлялась из Казахстана в один из логистических центров столицы, сотрудники таможни за ней следили. Она остановилась у частного дома в подмосковной деревне Алферово, где наркотики передавались получателю, 34-летнему гражданину России. Во время обысков в доме было изъято оборудование для изготовления синтетического наркотика и 103 килограмма прекурсоров. Мужчину задержали.

В ФТС сообщили РИА Новости, что сырья хватило бы для производства более 80 килограммов метадона, стоимость которого на черном рынке превышает 400 миллионов рублей.

Ранее в Ленобласти накрыли нарколабораторию в частном доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами