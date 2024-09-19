В России ликвидировали крупную нарколабораторию

В Подмосковье накрыли крупную лабораторию по производству метадона, которая финансировалась Украиной. Об этом соообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в Федеральной таможенной службе.

Фура с запрещенными веществами направлялась из Казахстана в один из логистических центров столицы, сотрудники таможни за ней следили. Она остановилась у частного дома в подмосковной деревне Алферово, где наркотики передавались получателю, 34-летнему гражданину России. Во время обысков в доме было изъято оборудование для изготовления синтетического наркотика и 103 килограмма прекурсоров. Мужчину задержали.

В ФТС сообщили РИА Новости, что сырья хватило бы для производства более 80 килограммов метадона, стоимость которого на черном рынке превышает 400 миллионов рублей.

Ранее в Ленобласти накрыли нарколабораторию в частном доме.