Российский школьник получил пули в живот и бедро на прогулке

В Сочи прогулка с друзьями закончилась для второклассника обращением за медицинской помощью — мальчик получил несколько пуль от неизвестного. Об этом сообщает «Кубань 24» в Telegram-канале.

Инцидент произошел на скейт-площадке, расположенной на Цветном бульваре. Неизвестный выстрелил в школьника из пневматического пистолета и попал ему в живот, бедро и руку. По словам потерпевшего, он якобы видел, что пистолет лежал на сумке незнакомого ему юноши. После выстрелов с места ЧП на велосипедах уехали несколько человек, предположительно, несовершеннолетних.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.

До этого в Петербурге 36-летний мужчина устроил стрельбу на детской площадке.

Ранее мужчина выстрелил из самодельной рогатки девушке в лицо и сломал ей нос.