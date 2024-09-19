Несколько беспилотников уничтожены в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) около 11:30 (мск) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали Шебекинский городской округ, повреждения получили два автомобиля.

18 сентября белгородские Telegram-каналы сообщали, что в Шебекине дрон врезался в школу.

Незадолго до этого в Белгородской области загорелись резервуары с топливом в Волоконовском районе. Причиной возгорания стал удар украинского беспилотника.

Ранее жители Тверской области обратились за медпомощью после падения обломков беспилотника.