Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько беспилотников уничтожены в Белгородской области

Минобороны: средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Белгородской области

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) около 11:30 (мск) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали Шебекинский городской округ, повреждения получили два автомобиля.

18 сентября белгородские Telegram-каналы сообщали, что в Шебекине дрон врезался в школу.

Незадолго до этого в Белгородской области загорелись резервуары с топливом в Волоконовском районе. Причиной возгорания стал удар украинского беспилотника.

Ранее жители Тверской области обратились за медпомощью после падения обломков беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами