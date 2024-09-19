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В Пензенской области осудили мужчину за связь с польской разведкой

Жителя Пензенской области отправили в колонию за связь с польской разведкой

Жителя города Заречного, расположенного в Пензенской области, приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за попытку начать сотрудничество с польскими разведывательными службами. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Из заявления следует, что мужчина работал на режимном предприятии. По словам гражданина, он планировал переехать в Польшу из-за страха быть призванным на службу в Вооруженные силы РФ.

Как рассказали в пресс-службе, с этой целью в ноябре прошлого года осужденный попытался установить контакт с разведкой иностранного государства. Он пытался договориться о предоставлении политического убежища в республике, пообещав взамен передать секретные сведения о деятельности режимного объекта.

В результате противоправную деятельность жителя Заречного пресекли сотрудники органов безопасности. Мужчину взяли под стражу, возбудив против него уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 275.1 УК РФ. В ходе расследования гражданин полностью признал вину.

«Суд назначил <...> наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца с отбыванием в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на один год», — говорится в заявлении.

Из его текста следует, что приговор еще не вступил в законную силу.

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