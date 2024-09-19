Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали рейс в Сочи из-за трапа, помявшего самолет

Рейс Москва — Сочи задержали из-за столкновения самолета с трапом во Внуково

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рейс Москва — Сочи 19 сентября задержали почти на четыре часа из-за столкновения самолета с телескопическим трапом в аэропорту Внуково. Подробности сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, ранним утром самолет рейса RSY305 готовился к взлету, однако отгон трапа пошел не по плану и конструкция нанесла воздушному судну повреждения. Люди в ходе случившегося травм не получили, но первый двигатель самолета оказался поврежден. Кроме того, на судне остались вмятина и царапина.

В итоге вылет пришлось отложить, чтобы оценить техническое состояние самолета. В место назначения пассажиров отправили спустя почти четыре часа.

17 сентября сообщалось об инциденте в Волгограде, где самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку. Это произошло из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Ранее стало известно о происшествии в Петербурге, где неизвестные пытались ослепить экипаж самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами