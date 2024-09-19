В Москве задержали рейс в Сочи из-за трапа, помявшего самолет

Рейс Москва — Сочи 19 сентября задержали почти на четыре часа из-за столкновения самолета с телескопическим трапом в аэропорту Внуково. Подробности сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, ранним утром самолет рейса RSY305 готовился к взлету, однако отгон трапа пошел не по плану и конструкция нанесла воздушному судну повреждения. Люди в ходе случившегося травм не получили, но первый двигатель самолета оказался поврежден. Кроме того, на судне остались вмятина и царапина.

В итоге вылет пришлось отложить, чтобы оценить техническое состояние самолета. В место назначения пассажиров отправили спустя почти четыре часа.

17 сентября сообщалось об инциденте в Волгограде, где самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку. Это произошло из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Ранее стало известно о происшествии в Петербурге, где неизвестные пытались ослепить экипаж самолета.