ЕС выделит средства на поддержание энергетической инфраструктуры Украины

Европейский союз (ЕС) планирует выделить порядка €160 миллионов для поддержания энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее данным, порядка €100 миллионов из них взято из прибыли от замороженных активов РФ.

«Сегодня мы выделяем дополнительно €160 млн. И €100 млн из них идут от прибыли от замороженных активов России», — сказала она.

По данным ЕК, Евросоюз уже предоставил порядка €2 миллиардов помощи для энергетической безопасности Украины с начала специальной военной операции.

Как сообщили в ЕК, Украина за время проведения спецоперации лишилась половины своей энергетической инфраструктуры. Это порядка 9 ГВТ мощностей. В результате большая часть населения страны может остаться без отопления и воды грядущей зимой.

До этого украинские СМИ писали, что энергетической системе Украины грозит фрагментация на отдельные «острова», что может привести к массовым отключениям света в регионах в зимние месяцы.

Ранее в правительстве Украины сообщили об уничтожении всех теплоэлектроцентралей, питавших Харьков.