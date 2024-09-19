В Дагестане пресекли канал поставки девушек в арабские страны

Полиция Махачкалы пресекла канал поставки девушек из Дагестана в страны Ближнего Востока. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба МВД Дагестана.

Известно, что 44-летняя жительница Новолакского района, находясь на территории Королевства Бахрейн, вступила в преступный сговор с 27-летней жительницей Буйнакского района с целью эксплуатации женщин в занятии проституцией и присвоением их заработка.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они признали вину. Дело передано в СУ СК РФ Дагестана для принятия процессуального решения.

До этого в Казахстане школьники полгода заставляли одноклассницу заниматься проституцией. У нее отобрали телефон и зарегистрировали на сайте kiздар.NET [для проституированных женщин], откуда с ней связывались «клиенты». По словам девочки, в связь с ней вступили более 1000 мужчин, а первым стал сотрудник Комитета национальной безопасности Казахстана.

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