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Аэропорт Внуково рассказал о работе после возгорания на складе

Аэропорт Внуково работает штатно после возгорания на складе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме после возгорания ручного маркировщика дорожной разметки в складском помещении. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани «Газете.Ru».

«Произошло возгорание ручного маркировщика дорожной разметки, огонь был ликвидирован до прибытия пожарных. Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы осуществляются по расписанию», — сказали в пресс-службе.

Во Внуково добавили, что в результате возгорания пострадал аэродромный рабочий, ему оказали срочную медицинскую помощь.

Утром 19 сентября на складе, который находится на территории московского аэропорта Внуково, произошел пожар. Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь охватил кровлю постройки.

Из заявления ведомства следует, что спасатели оперативно локализовали возгорание и продолжили работу по его полной ликвидации. Всего в тушении пламени были задействованы 48 сотрудников экстренных служб и 13 единиц техники.

Через некоторое время им удалось полностью избавиться от пламени.

Ранее в жилом доме на северо-западе Москвы загорелись балконы.

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