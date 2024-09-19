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В РФ появился Всероссийский родительский комитет

В Минпросвещения сообщили о создании Всероссийского родительского комитета

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РИА «Новости»

В РФ появился Всероссийский родительский комитет, который создали по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его цитирует РИА Новости.

«У нас с вами Всероссийский родительский комитет получился действительно всероссийским. Это очень важно. И очень важно то, что он создается в Год семьи», — заявил Кравцов на первом заседании комитета.

Председателем структуры избрали директора детского лагеря «Артек» Константина Федоренко.

Всероссийский родительский комитет будет выполнять консультативные функции при Минпросвещения. В его состав входят родители из федеральных округов РФ, общественные деятели, а также сотрудники министерства и находящихся в его ведении организаций.

В июне сообщалось, что родительским комитетам в 2025 году могут разрешить контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал родителя «самым главным стрессующим человеком» в этом процессе.

Ранее сообщалось, что в российских школах запретили смартфоны.

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