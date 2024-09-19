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В РФ силовики задержали организаторов канала нелегальной миграции африканцев

ФСБ показала видео задержания членов ОПГ за транзит африканцев через РФ

Задержание организаторов канала нелегальной миграции африканцев через территорию РФ попало на видео. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, кадры опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ). На видео силовики задержали шестерых членов преступной группы, которые организовали нелегальный канал миграции для африканцев через территорию России.

Отмечается, что ОПГ организовывала въезд и транзит в страны ЕС через территорию России африканцев. Члены группировки в числе прочего помогали заключать фиктивные браки и устанавливать отцовство над российскими детьми. Таким образом африканцы могли получить вид на жительство, разрешение на временное пребывание, а также оформить частные визы, позволяющие пребывать на территории РФ в течение более долгого срока.

До этого СУ СК РФ по Приморскому краю сообщало, что во Владивостоке межэтническую банду обвинили в вымогательстве денег у таксистов за работу в аэропорту. Злоумышленники требовали с водителей еженедельно по 5 тысяч рублей, а несогласным угрожали.

Ранее ФСБ задержала педагога РУДН из Нигерии за организацию миграции африканцев в ЕС.

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