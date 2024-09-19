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В Белгороде загорелся мусорный полигон

Мэр Белгорода Демидов сообщил о возгорании на местном полигоне бытовых отходов

Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Валентин Демидов.

Он рассказал, что первые сообщения о пожаре на объекте в Юго-западном микрорайоне поступили в 5:45 (совпадает с мск). Огонь охватил скопившийся здесь мусор.

«В настоящее время на месте работают дежурные караулы четырех пожарно-спасательных частей», — говорится в заявлении.

Демидов уточнил, что также в ликвидации пламени принимают участие члены казачьей пожарной команды «Станица» и поисково-спасательных отрядов местного управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. МБУ «Белгорблагоустройство», в свою очередь, предоставило специальную технику.

К текущему моменту специалисты уже локализовали возгорание и предотвратили дальнейшее распространение огня. Теперь им предстоит потушить оставшийся очаг, уточнил мэр города.

15 сентября в районе населенного пункта Скородум в Нижегородской области загорелся полигон ТБО. Изначально пламя распространилось на площади восемь тыс. квадратных метров, но на следующий день в МЧС РФ сообщили об увеличении площади пожара до 35 тыс. квадратных метров.

Ликвидировать открытое горение удалось только к 18 сентября. В тот момент на откосах еще наблюдались очаги возгорания.

Ранее в Ростовской области потушили пожар в одном из садовых некоммерческих товариществ.

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