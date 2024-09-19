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На Урале мальчик принес в школу пистолет

«E1»: в школе Екатеринбурга мальчик выстрелил из пистолета для хвастовства

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Global Look Press

Ученик шестого класса одной из школ Екатеринбурга принес на занятия пневматическое оружие и продемонстрировал его в действии. Об этом сообщает «E1.ru» в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в школе №300 на Рощинской улице. По информации издания, мальчик взял с собой на уроки пневматический пистолет, который ему якобы подарил отчим. Школьник решил похвастаться презентом перед друзьями: чтобы впечатлить их, он выстрелил в потолок в туалете образовательного учреждения.

Об этом узнало руководство школы, после этого директор связался с родителями хулигана.

Информацию о случившемся подтвердили в областном ГУ МВД. Там также сообщили, что мать нарушителя привлекалась по административной статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По данным СМИ, пистолет, из которого стрелял школьник, можно купить на маркетплейсах.

Ранее в Петербурге задержали подростка, который тестировал пневматический пистолет, стреляя по окнам.

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