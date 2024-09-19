ФСБ уличила в госизмене программиста из Тюмени за связь с иностранной организацией

Против жителя Тюменской области возбудили уголовное дело из-за связи с иностранной организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подозреваемый является программистом. Следствие считает, что мужчина сотрудничал с иностранной организацией на конфиденциальной основе, ведя деятельность против безопасности России.

В ФСБ подчеркнули, что подозреваемый предлагал иностранной организации свои услуги программиста и выполнял ее задания.

До этого «Лента.ру» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщала, что в Херсонской области перед судом предстанет гражданин Украины Владислав Белый по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Белого обвиняют в шпионаже по статье 276 УК РФ. Дело рассмотрит Херсонский областной суд. В марте 2022 года украинец собирал и передавал СБУ информацию о передвижении и дислокации российских войск на территории Херсонской области.

Ранее экс-главу МВД Украины обвинили в госизмене.