Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эпидемиологи призвали россиян защититься от вирусов перед эпидсезоном

Эпидемиолог Труш: приближается эпидсезон, нужно успеть защититься от вирусов

close
Depositphotos

В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. В ближайшее время эта тенденция продолжится, так как в осенне-зимний сезон низкая температура сочетается с высокой влажностью, способствуя распространению инфекции. Главным способом защиты организма остается вакцинопрофилактика, отметила главный внештатный эпидемиолог МО Зинаида Труш в беседе с 360.ru.

«Пока идет «подготовка в эпидсезону». Поэтому сейчас то время, когда надо проводить профилактику», — отметила врач.

Массовая вакцинация от гриппа в России уже стартовала, сейчас для прививки самое благоприятное время. Это позволит укрепить иммунитет и избежать массовой заболеваемости, подчеркнула эпидемиолог.

В целом ежегодно необходимо вакцинировать от гриппа 60% населения. Так, в Московской области ежегодно прививки ставят 4,5 млн человек, из них более миллиона – дети, рассказала Труш. Это главный инструмент для формирования «иммунной прослойки» и предотвращения эпидемии с большим количеством летальных исходов, заключила врач.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, количество заболевших гриппом и ОРВИ в России за неделю увеличилось на 49,7%. Также сообщается, что более 32 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в России за последнюю неделю, что на 29,8% выше, чем на прошлой.

Медики ранее предупредили о страшных последствиях распространения «супербактерий».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами