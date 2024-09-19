Эпидемиологи призвали россиян защититься от вирусов перед эпидсезоном

В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. В ближайшее время эта тенденция продолжится, так как в осенне-зимний сезон низкая температура сочетается с высокой влажностью, способствуя распространению инфекции. Главным способом защиты организма остается вакцинопрофилактика, отметила главный внештатный эпидемиолог МО Зинаида Труш в беседе с 360.ru.

«Пока идет «подготовка в эпидсезону». Поэтому сейчас то время, когда надо проводить профилактику», — отметила врач.

Массовая вакцинация от гриппа в России уже стартовала, сейчас для прививки самое благоприятное время. Это позволит укрепить иммунитет и избежать массовой заболеваемости, подчеркнула эпидемиолог.

В целом ежегодно необходимо вакцинировать от гриппа 60% населения. Так, в Московской области ежегодно прививки ставят 4,5 млн человек, из них более миллиона – дети, рассказала Труш. Это главный инструмент для формирования «иммунной прослойки» и предотвращения эпидемии с большим количеством летальных исходов, заключила врач.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, количество заболевших гриппом и ОРВИ в России за неделю увеличилось на 49,7%. Также сообщается, что более 32 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в России за последнюю неделю, что на 29,8% выше, чем на прошлой.

Медики ранее предупредили о страшных последствиях распространения «супербактерий».