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Врач перечислил продукты, которые помогут улучшить зрение

Врач Ермолаев: черника и облепиха помогут улучшить зрение

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Freepik.com

Морковь и черника могут помочь человеку улучшить зрение. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Алексей Ермолаев.

Он уточнил, что в моркови есть полезные бета-каротины, которые необходимы для зрения. В чернике же содержатся биофлавоноиды, лютеин, кверцетин, которые играют важную роль в работе центральной зоны сетчатки, где у человека самое точное зрение.

«Считается, что зеленые овощи содержат определенные биофлавоноиды, которые полезны и для организма в целом, и для зрения в частности. Также полезны овощи желто-оранжевого цвета, например, тыква, облепиха. <...> Очень полезен шиповник, потому что он является источником витамина С, очень важного антиоксиданта, который крайне важен не только для глаз, но для организма в целом», — добавил Ермолаев.

Результаты исследования, опубликованные в журнале The Lancet, до этого показали, что генная терапия для исправления мутации, которая приводит к почти полной потере зрения, улучшила зрение пациентов в 100 раз, а у некоторых — в 10 тысяч раз.

Ранее врач рассказал об ошибке, которая приводит к утомлению глаз.

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