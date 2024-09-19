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В МВД заявили, что контроль за экзаменами для мигрантов нелегитимен

Горовой: контроль за экзаменами для мигрантов нелегитимен, но иного пути нет

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Илья Питалев/РИА Новости

Замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что контроль за экзаменами на знание русского языка для мигрантов нелегитимен, но иного пути власти не нашли. Его слова передает «Коммерсантъ».

«Эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», — пояснил Горовой.

Он отметил, что власти смогли навести порядок в контроле за проведением экзамена на знание русского языка для мигрантов и убрать из процесса недобросовестных посредников.

Отмечается, что с 25 марта 2024 года во всех помещениях, где проводятся экзамены, находятся полицейские, которые следят за процедурой и сличают персональные данные экзаменуемых на предмет возможной подмены.

До этого Горовой сообщал, что с 1 декабря 2024 года в аэропортах Москвы в рамках эксперимента иностранцев, въезжающих на территорию России, начнут проверять по фото и дактилоскопии.

По его словам, после апробации метода правительство совместно с коллегами из ФСБ будет рассматривать вопрос о введении алгоритма на все пограничные переходы.

Ранее в ГД попросили ускорить создание реестра для мигрантов.

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