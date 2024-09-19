В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Подробная информация не приводится.

Воздушная тревога в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Херсонской области не объявлялась.

Утром 19 сентября назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в ночь на 19 сентября на части территории Запорожской области, контролируемой в настоящее время украинскими войсками, получили повреждения несколько инфраструктурных объектов.

До этого о взрывах в Херсоне сообщалось 18 сентября.

18 сентября украинские беспилотные летательные аппараты массово атаковали Энергодар в Запорожской области. В ходе атаки был поврежден газовоз, находившийся на автозаправке. Сама заправка повреждений не получила. Как рассказал мэр населенного пункта Эдуард Сеновоз, удары ВСУ приняли системный характер, но в эвакуации города нет необходимости.

Ранее энергетической системе Украины предсказали фрагментацию на отдельные «острова».