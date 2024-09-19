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На территории аэропорта Внуково в Москве загорелся склад

360.ru: возгорание произошло на складе в московском аэропорту Внуково

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Shutterstock

Пожар произошел на складе, который находится на территории московского аэропорта Внуково. Об этом сообщается в Telegram-канале 360.ru со ссылкой на источник.

В материале отмечается, что на место ЧП уже выехали сотрудники экстренных служб. Другие подробности пока не уточняются.

Ночью 19 сентября на востоке российской столицы загорелось административное здание. Как рассказали в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь охватил кровлю постройки.

Из заявления ведомства следует, что спасатели оперативно локализовали возгорание и продолжили работу по его полной ликвидации. Всего в тушении пламени были задействованы 48 сотрудников экстренных служб и 13 единиц техники.

Через некоторое время им удалось полностью избавиться от пламени.

18 сентября пожар произошел в многоквартирном доме в Большом Сергиевском переулке в Москве. Для тушения пламени, которое охватило помещения на пятом этаже, на место происшествия прибыли 19 огнеборцев. Специалисты достаточно быстро ликвидировали возгорание, при этом никто из жильцов дома не пострадал.

Ранее в жилом доме на северо-западе Москвы загорелись балконы.

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