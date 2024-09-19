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Россияне назвали главные причины стресса при поиске работы

RT: 50% россиян испытывают стресс при поиске работы из-за нехватки средств

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Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

Россияне в основном сталкиваются со стрессом при поиске работы – об этом сообщили 83% участников соответствующего исследования. Большинство из них (64%) причиной стресса назвали непредсказуемость и ожидание ответа от потенциального работодателя, приводит RT результаты опроса.

На втором месте по популярности среди причин стресса соискателей оказалась нехватка средств и отсутствие стабильного дохода (50%). Чуть менее опрошенных признались, что для них причиной стресса являются опасение по поводу выбора работы (48%) и сомнения, что они справятся (47%).

При подготовке к собеседованию стресс испытывают 43% участников исследования, а страх перед будущим из-за принятия важных карьерных решений – 37%.

Также среди причин стресса многие респонденты называли частые отказы работодателей, конкуренцию среди соискателей, давление со стороны близких и страх перед начальством.

В опросе сервисов «Работа.ру» и СберПодбор участвовали более 3,5 тыс. россиян из разных регионов страны.

Напомним, специалисты предупреждают, что иногда на собеседовании российские работодатели проводят стресс-интервью, чтобы оценить реакцию кандидата. Интервьюер может задавать неожиданные или трудные вопросы, критиковать ответы кандидата или даже ставить его в неловкое положение. Соискателям рекомендуют сосредоточиться на положительных аспектах, не отвечать на провокации и задавать интервьюеру уточняющие вопросы.

HR-специалист ранее перечислила лучшие месяцы для поиска работы.

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