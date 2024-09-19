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Россиянина приговорили к 20 годам колонии за подготовку покушения на сотрудника ФСБ

Жителя Керчи приговорили к 20 годам колонии за работу на украинские спецслужбы

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Freepik.com

Жителя Керчи приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на сотрудника ФСБ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил в Telegram-канале Южный окружной военный суд.

Суд установил, что гражданин РФ Агасарян А.Г. в период с 1 февраля по 16 апреля 2023 года «установил контакт» в мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины, после чего был «привлечен к конфиденциальному сотрудничеству».

По данным суда, Агасарян арендовал нежилое помещение в Крыму, где осуществил скрытное наблюдение и видеофиксацию грузовых поездов и военных грузов, после чего отправил представителю спецслужбы Украины.

В июне июня 2023 года в Керчи он собирал данные о сотруднике территориального УФСБ России и получил задание подорвать его автомобиль.

Мужчина задержали после того, как Агасарян приобрел компоненты, пригодные для изготовления радиоуправляемого самодельного взрывного устройства.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом 500 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

2 сентября сообщалось, что ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине сведений о средствах ПВО Крыма.

Ранее жителя Севастополя осудили на 16 лет за подготовку теракта.

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