Синоптик рассказал об аномальном тепле в Москве в начале октября

Начало октября в Москве будет аномально теплым. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».

Синоптик рассказал, что в ближайшее время в московский регион придут более свежие воздушные массы. Начало следующей недели будет уже с температурой воздуха от +13℃ до +17℃.

Дальше погоду будет определять противостояние антициклона и циклона, но температура может остаться в этих же пределах, а может и подняться до +20℃ к концу следующей недели, прогнозирует Ильин.

Он пояснил, что причиной неоднозначности прогноза станет соседство холодного воздуха с севера и теплых масс с юга, которые столкнутся над Московской областью.

По его расчетам, температура воздуха в начале октября в столичном регионе будет находиться в достаточно комфортных значениях — +16...+18℃. В южных районах Подмосковья воздух может прогреться до +20℃.

К 4–5 октября температура воздуха поднимется уже до аномальных +22℃. До 5 октября снега пока не предвидится, добавил синоптик.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал наслаждаться последними днями «суперлета».

Ранее синоптик сообщил, что золотая осень в Москве может не наступить.