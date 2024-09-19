Безработная россиянка фиктивно зарегистрировала в квартире на Камчатке 17 мигрантов

На Камчатке 37-летняя женщина фиктивно зарегистрировала в своей квартире 17 иностранцев. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в поселке Усть-Большерецком. Факт противоправных действий безработной местной жительницы установил участковый.

Женщина фиктивно зарегистрировала по месту пребывания у себя дома 17 мигрантов, которым заведомо не имела намерения предоставлять жилище. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о фиктивной регистрации. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

До этого петербурженка зарегистрировала в своей квартире 350 мигрантов, которые не планировали там проживать. О деятельности женщины правоохранители узнали после рейда на Коломенской улице.

Ранее стало известно, что приток рабочих в Россию так и не восстановился после пандемии.