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Производитель сообщил, что выпуск взорвавшихся в Ливане раций давно прекращен

Японская Icom: взорвавшиеся в Ливане рации сняли с производства 10 лет назад

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Aziz Taher/Reuters

Японская корпорация Icom после сообщений, что производимые ею рации взорвались в Ливане, заявила, что их сняли с производства 10 лет назад. Устройства могли подделать, говорится в релизе на сайте компании.

Портативные радиостанции IC -V82 производились и экспортировались с 2004 по октябрь 2014 года, в том числе на Ближний Восток.

«Она была снята с производства около 10 лет назад, и с тех пор не поставлялась нашей компанией», — отметила Icom.

Кроме того, было прекращено производство батарей, необходимых для работы основного блока устройства. Голографическая пломба для различения поддельных продуктов не была прикреплена, поэтому невозможно подтвердить, был ли продукт отправлен компанией, подчеркивается в пресс-релизе.

Все радиостанции Icom производятся на одном и том же заводе в Японии. Продукция для зарубежных рынков продается исключительно через авторизованных дистрибьюторов, добавили в корпорации.

18 сентября в разных районах Ливана пронеслась новая волна взрывов устройств военизированной группировки «Хезболла». Ливанские СМИ заявили о взрывах раций Icom, а также ноутбуков, телефонов и другой техники.

Ранее в Тайване заявили, что не причастны к взрывам пейджеров в Ливане.

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