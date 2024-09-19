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КНДР запустила в Южную Корею новую партию шаров с мусором

Yonhap: КНДР отправила в Южную Корею 160 воздушных шаров с мусором

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Yonhap/Reuters

КНДР с вечера среды, 18 сентября, запустила в Южную Корею более 160 воздушных шаров с мусором. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В сообщении уточнили, что около 30 пакетов с мусором обнаружили в северных районах центральной провинции Кенгидо и в столичном регионе.

Пакеты оказались набиты бытовым мусором: бумагой и пластиковыми бутылками. Никаких опасных веществ в шарах не обнаружили.

4 сентября в мэрии Сеула сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны северокорейских шаров с мусором. Их заметили в небе над провинцией Кёнгидо. При этом столичные власти пообещали гражданам, что оповестят их, когда объекты долетят до города.

В июле министры обороны Южной Кореи и США Син Вон Сик и Ллойд Остин во время переговоров в Токио призвали Северную Корею не запускать шары с мусором.

Ранее в шарах, отправленных КНДР в Южную Корею, нашли паразитов.

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