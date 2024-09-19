Назван самый распространенный вид рака

Рак молочной железы остается самым распространенным онкологическим заболеванием. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные страховой компании «Росгосстрах».

«66% от общего числа обратившихся — женщины, их почти в два раза больше мужчин (34%). Рак груди и рак матки — наиболее распространенные виды онкологических заболеваний (24% и 18% от всех случаев), при этом они возглавляют список на протяжении трех лет с 2021 года», — говорится в исследовании.

Также, согласно данным компании, чаще всего среди мужчин встречается рак предстательной железы. На это онкологическое заболевание приходится две трети обращений (12% от всех случаев). При этом у обоих полов распространены злокачественная меланома кожи (6%) и миелома (6%).

До этого врач-онколог отделения краткосрочной противоопухолевой лекарственной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Надежда Бриш рассказала, что на ранних стадиях онкологические заболевания могут проявляться нетипичными симптомами, поэтому распознать их самостоятельно может быть сложно. Однако некоторые признаки должны насторожить, предупредил специалист.

Ранее онколог назвала анализы для раннего выявления рака.