Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый распространенный вид рака

«Росгосстрах»: рак молочной железы остается ведущим онкологическим заболеванием

close
Shutterstock

Рак молочной железы остается самым распространенным онкологическим заболеванием. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные страховой компании «Росгосстрах».

«66% от общего числа обратившихся — женщины, их почти в два раза больше мужчин (34%). Рак груди и рак матки — наиболее распространенные виды онкологических заболеваний (24% и 18% от всех случаев), при этом они возглавляют список на протяжении трех лет с 2021 года», — говорится в исследовании.

Также, согласно данным компании, чаще всего среди мужчин встречается рак предстательной железы. На это онкологическое заболевание приходится две трети обращений (12% от всех случаев). При этом у обоих полов распространены злокачественная меланома кожи (6%) и миелома (6%).

До этого врач-онколог отделения краткосрочной противоопухолевой лекарственной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Надежда Бриш рассказала, что на ранних стадиях онкологические заболевания могут проявляться нетипичными симптомами, поэтому распознать их самостоятельно может быть сложно. Однако некоторые признаки должны насторожить, предупредил специалист.

Ранее онколог назвала анализы для раннего выявления рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами