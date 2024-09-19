В Британии выбрали «кота года»

В Великобритании черно-белый кот из женского приюта удостоился титула «Кот года». Об этом сообщает Daily Mail.

Кот по имени Марлик был награжден организацией Cats Protection за свою поддержку женщин, переживших трудные времена и унижения.

Руководитель приюта Карен Энстисс отметила, что Марлик не только утешает, но и активно участвует в жизни учреждения, выполняя роли охранника и даже садовода. Она выразила гордость за достижения своего питомца.

Также было упомянуто, что кот стал символом любви и поддержки. В дополнение к кубку Марлик получил купон на 200 фунтов стерлингов (более 260 долларов) для покупок в зоомагазине.

В Великобритании особые отношения с кошками. Так, к примеру, британский министр по делам Шотландии Иан Мюррей назвал главного мышелова Соединенного Королевства, кота Ларри, «маленьким ублюдком». Причиной такому оскорблению стало поведение кота — он не позволил новому кабинету министров сфотографироваться с ним.

Ранее самая старая кошка в мире Рози прожила 33 года в Великобритании.