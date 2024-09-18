Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе

Wildberries окажет поддержку близким двух охранников, погибших при перестрелке в офисе организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Приносим соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — сказано в заявлении.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее адвокаты прокомментировали слухи об аресте Владислава Бакальчука.