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В Раде призвали ударить по Ирану

Депутат Рады Гончаренко призвал нанести удар по Ирану

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Алексей Гончаренко/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предложил Украине нанести удар по Ирану в ответ на серию взрывов техники в Ливане. Предложение он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы в Ливане стали результатом действий Израиля, а Тегеран был обвинен в поставках оружия для России. Гончаренко выразил желание поразить Иран вследствие этих событий.

Он также добавил: «Может, выпустят пару-тройку видеообращений с угрозами уничтожения. После этого, вероятно, просто займутся отдыхом и будут наслаждаться фисташками».

Сегодня украинский нардеп Марьяна Безуглая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить главкома Сырского и министра обороны Умерова, обвинив их в «преступной деятельности».

На днях глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что украинский конфликт осложнил развитие отношений между Тегераном и Брюсселем. Он отметил, что выходом для нормализации связей Ирана и Европы могут стать переговоры на основе уважения.

Ранее Иран исключил поставки оружия сторонам конфликта на Украине.

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