Импортозамещенный МС-21 полетит в 2024 году

Полет самолета МС-21 в полностью импортозамещенном исполнении состоится в 2024 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Что касается иркутского производства, там ситуация лучше. Двигатель ПД-14 уже прошел сертификацию, и мы надеемся увидеть самолеты в российском варианте в этом году. Полеты с частично импортозамещенными системами уже ведутся, но я надеюсь, что в этом году мы увидим и полнофункциональные полеты с ПД-14 и всеми бортовыми системами отечественного производства», — отметил министр.

На прошлой неделе сообщалось, что российский самолет МС-21 может выйти в модификации с укороченным на одну секцию фюзеляжем, что даст авиакомпаниям возможность оптимизировать его использование.

До этого стало известно, что летные испытания импортозамещенного среднемагистрального лайнера МС-21 начнутся до конца 2024 года. Изначально проект МС-21 разрабатывался при широкой кооперации с западными компаниями, однако после введения западных санкций в 2018 году было принято решение полностью импортозаместить все комплектующие самолета.

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