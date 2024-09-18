Раскрыто происхождение раций, взорвавшихся в Ливане

Рации, которые взорвались в разных районах Ливана, были закуплены около пяти месяцев назад, почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали накануне. Об этом пишет ливанская газета «Ан-Нахар» со ссылкой на собственный источник в службе безопасности.

«Ливанское движение «Хезболла» закупило средства связи пять месяцев назад, приблизительно в то же время, что и пейджеры», — говорится в публикации.

До этого американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане в среду, 18 сентября. Кроме того, почти три тысячи человек ранены при взрывах пейджеров членов «Хезболлы».

Взрывы пейджеров прозвучали в южном районе столицы Ливана — Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы», а также в Сидоне, других регионах страны и в сирийском Дамаске, где находилась в тот момент делегация «Хезболлы». Как писало издание Al Jazeera, массовые взрывы пейджеров устроили израильские военные, которые смогли взломать сеть и провести дистанционный подрыв. Члены «Хезболлы» используют эти устройства в закрытой системе связи. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ливане начали взрываться телефоны и солнечные батареи.