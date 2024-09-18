В пейджерах в Ливане была специальная взрывчатка, которую нельзя обнаружить

Взрывчатое вещество, которое находилось во взорвавшихся в Ливане пейджерах, специально разработали для этой миссии. Подробности приводит Al Mayadeen.

«Источники пояснили, что взрывчатый материал для этой сложной операции мог пройти незамеченным любым доступным оборудованием для сканирования — в странах и аэропортах по всему миру», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание, во время взрывов сдетонировали не аккумуляторы в пейджерах, а литий в аккумуляторах.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ливане начали взрываться мобильные телефоны.