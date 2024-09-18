Создатели технических средств реабилитации рассказали о помощи участникам СВО

Столичные компании-производители реабилитационного оборудования, которые являются резидентами центра ассистивных технологий «Феникс», активно помогают участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Центр был открыт Агентством инноваций Москвы при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города в августе прошлого года.

Цель — содействовать предпринимателям в создании и выводе на рынок передовых разработок для людей с ограниченными возможностями здоровья.

За год работы более 30 компаний стали резидентами центра.

Многие из них оказывают поддержку бойцам СВО.

Например, компания Ccover выпускает прочные косметические оболочки на протезы нижних конечностей.

Другой резидент центра — Московское протезно-ортопедическое предприятие производит все виды протезно-ортопедических изделий.

Филиалы компании работают как по прямым контрактам с Минобороны, так и по контрактам Фонда пенсионного и социального страхования с участниками СВО.

«В реабилитации инвалидов, которые перенесли ампутацию, особенно важно раннее протезирование — оно проводится сразу после потери конечности», — пояснил гендиректор предприятия Владимир Гордеев.

Еще один резидент «Феникса» — компания «Динамика». Этот протезно-ортопедический центр занимается протезирования верхних и нижних конечностей модульного типа с микропроцессорным управлением.

Компания поставила на протезы одного из бойцов СВО, которому ампутировали обе ноги на уровне бедра.

Участник спецоперации приехал в Москву на снятие первых слепков для изготовления протезов, свои первые шаги он начал делать при помощи индивидуальных лечебно-тренировочных протезов.

По словам заместителя генерального директора компании «Динамика» Александра Суворова, через три-четыре недели тренировок с реабилитологом ветерана удалось поставить на современные технологичные протезы с микропроцессорными коленными модулями. В конце августа он обратился в компанию для изготовления новых культеприемных гильз. Сейчас мужчина полноценно вернулся к социальной жизни.