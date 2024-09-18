Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин жестоко избил девушку, отказавшую ему в соитии после отдыха в баре

В Троицке мужчина жестоко избил девушку, отказавшую ему в соитии

close
Depositphotos

В Челябинской области 37-летний мужчина жестоко избил девушку, которая отказала ему в соитии после отдыха в баре. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Троицке. Девушка отдыхала в баре с компанией, но в какой-то момент практически все разъехались, а у нее сел телефон. Оставшийся в заведении знакомый мужчина воспользовался этим и позвал ее к себе.

Позже девушка отказала спутнику в соитии и он жестоко избил ее. Сообщается, что лицо пострадавшей превратилось в «опухшее месиво».

Сотрудники правоохранительных органов установили нападавшего. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая девушка в данный момент проходит курс лечения. Медикам предстоит определить степень тяжести вреда, причиненного ее здоровью.

Ранее в Калужской области женщина потеряла сознание во время соития.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами