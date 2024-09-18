Россиянин жестоко избил девушку, отказавшую ему в соитии после отдыха в баре

В Челябинской области 37-летний мужчина жестоко избил девушку, которая отказала ему в соитии после отдыха в баре. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Троицке. Девушка отдыхала в баре с компанией, но в какой-то момент практически все разъехались, а у нее сел телефон. Оставшийся в заведении знакомый мужчина воспользовался этим и позвал ее к себе.

Позже девушка отказала спутнику в соитии и он жестоко избил ее. Сообщается, что лицо пострадавшей превратилось в «опухшее месиво».

Сотрудники правоохранительных органов установили нападавшего. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая девушка в данный момент проходит курс лечения. Медикам предстоит определить степень тяжести вреда, причиненного ее здоровью.

Ранее в Калужской области женщина потеряла сознание во время соития.