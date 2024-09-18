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В Сочи задержан пособник мошенников, обналичивший 35 млн рублей

Пособник мошенников из Якутии обналичил 35 млн рублей и был задержан в Сочи

В Сочи якутские полицейские задержали сообщника телефонных аферистов, который обналичивал деньги обманутых граждан. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Пособника мошенников удалось задержать в Краснодарском крае, житель Якутска подрабатывал у аферистов, обналичивая деньги, украденные у доверчивых граждан. В начале августа подозреваемый обналичил около 35 млн рублей в различных финансовых организациях Кубани.

Злоумышленник знакомился в сети с женщинами и под различными предлогами перечислял на их банковские карты средства, а затем обналичивал их через банкоматы. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в ближайшие дни он будет этапирован в Якутию.

До этого сообщалось, что в Кирове телефонные мошенники убедили пенсионерку, что ее деньгами хотят завладеть неизвестные, женщина перевела им 33 млн рублей. Аферисты также пытались убедить женщину продать квартиру, а вырученные от сделки деньги тоже «обезопасить». Риэлтор, к которому обратилась пенсионерка, догадался о том, что совершается преступление, и отговорил ее от ошибки. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянка лишилась 6 млн рублей, спасаясь от выдуманных мошенников.

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