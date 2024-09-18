В Ставрополе мужчина приставал на улице к 10-летней девочке

В Ставропольском крае местный житель приставал к 10-летней девочке на улице и трогал ребенка за интимные места. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Ставрополя, женщина сообщила, что неизвестный приставал к ее дочери на улице. Девочка позвонила матери и сообщила, что к ней подошел незнакомец и начал трогать ее за интимные места.

Мать вышла встречать дочь, злоумышленник заметил женщину и скрылся. Мужчину, идущего по проезжей части, заметил начальник ГАИ Андрей Кузьминов. Полицейский остановился, чтобы сделать ему замечание, но по одежде и описанию узнал в нем разыскиваемого гражданина. Чтобы не спугнуть мужчину, сотрудник стал методично разъяснять ему правила дорожного движения, но параллельно связался с коллегами из отдела внутренних дел, которые по прибытии задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нижнем Тагиле иностранец приставал к двум девочкам на улице.