В Госдуме заявили, что в России не существует движения чайлдфри

В России движение чайлдфри практически не существует, так как его последователей, по сути, можно приравнять к радикальным феминисткам и «бодипозитивным левакам», возведшим свои убеждения к идеологии. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Идеология под собой подразумевает право на пропаганду определенных идей. С чайлдфри это не работает, отметил депутат.

«Как можно пропагандировать идеи чайлдфри? Мы, естественно, уважая право человека на частную жизнь и личное мнение, не осуждаем и не обсуждаем его личную позицию», — подчеркнул он.

Кто-то сегодня действительно выбирает не иметь детей, однако у таких людей нет права пропагандировать эту идею, это само по себе противоестественно, считает Милонов. Он поддержал призыв спикера Совфеда Валентины Матвиенко запретить чайлдфри на законодательном уровне, подчеркнув, что уже давно выступал с этим предложением.

Напомним, Матвиенко заявила, что сегодня феминизм превратился в противостояние и движение против мужчин и традиционных ценностей, а также призвала запретить чайдлфри.

В то же время председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что данные о широком распространении чайлдфри среди российской молодежи сильно преувеличены. По ее мнению, каждая девушка или молодая женщина хочет стать матерью, однако не могут решиться на это из-за отсутствия ответственного мужа и материального достатка.

Ранее россияне рассказали о своем отношении к чайлдфри.