Родителям рассказали, как помочь школьнику адаптироваться к новому учебному году

Родителям стоит помочь школьнику организовать рабочее пространство дома, а также совместно подготовить все необходимое для школы, чтобы помочь ему быстрее адаптироваться к новому учебному году. Об этом «Пятый канал» узнал у экспертов.

В первом классе взрослые могут помогать детям собирать рюкзак и подготавливать одежду. Помимо этого, важно следить за тем, чтобы они высыпались, а также контролировать нагрузку на школьника. Если, помимо учебы, ребенок посещает кружки и секции, стоит постепенно вводить эти занятия в его распорядок дня и давать ему больше времени на отдых.

Специалисты также советуют не ругать учеников за плохие оценки, потому что им нужно время, чтобы привыкнуть к новым жизненным реалиям. Родителям также советуют помогать с домашним заданием, однако, не выполнять его полностью, чтобы у ребенка была возможность усвоить и закрепить полученный материал.

«Важно понимать: чем больше пробелов в знаниях, тем тяжелее ребенку будет даваться школьная программа в дальнейшем. Из-за отставания на фоне сверстников ученик может также испытывать стресс», — добавили в сообщении.

Исследование Anketolog.ru и PR-агентства Mediacom.Expert, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что больше половины (56%) школьников посещают дополнительное образование в частной организации, в государственной — 42%.

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