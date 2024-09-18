Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве назвали число госпитализированных после падения БПЛА в Тверской области

Минздрав: 13 человек госпитализированы после падения БПЛА в Торопце

close
Подслушано Торопец/vk.com

В Торопце Тверской области после падения обломков БПЛА госпитализировали 13 человек в состоянии средней тяжести. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

«Помощь оказывается в полном объеме», — сказал Кузнецов.

По словам помощника министра, еще 15 человек осматривают врачи, в пунктах временного размещения (ПВР) организовано дежурство медиков.

До этого сообщалось, что в Торопце произошло землетрясение магнитудой 2,8 после удара дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подземные толчки зафиксировал мониторинговый сервис Volcano Discovery.

В ночь на 18 сентября губернатор Тверской области Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из Торопца. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Эвакуация проводилась с территории, где работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в ЛДПР предложили изменить систему оповещения о ЧС после атаки на Торопец.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами