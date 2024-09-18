В Минздраве назвали число госпитализированных после падения БПЛА в Тверской области

В Торопце Тверской области после падения обломков БПЛА госпитализировали 13 человек в состоянии средней тяжести. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

«Помощь оказывается в полном объеме», — сказал Кузнецов.

По словам помощника министра, еще 15 человек осматривают врачи, в пунктах временного размещения (ПВР) организовано дежурство медиков.

До этого сообщалось, что в Торопце произошло землетрясение магнитудой 2,8 после удара дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подземные толчки зафиксировал мониторинговый сервис Volcano Discovery.

В ночь на 18 сентября губернатор Тверской области Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из Торопца. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Эвакуация проводилась с территории, где работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в ЛДПР предложили изменить систему оповещения о ЧС после атаки на Торопец.