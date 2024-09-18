Участник программы «Время героев» назначен замначальника департамента «РЖД»

Участник программы «Время героев» Владимир Сайбель назначен заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». Об этом сообщает Telegram-канал программы.

«Тематика достаточно серьезная: это специальные вопросы компании, взаимодействие со всеми органами власти и фондами по поддержке СВО», — заявил Сайбель.

Новый замначальника департамента соцразвития РЖД отметил, что среди прочего займется вопросами поддержки участников спецоперации из числа железнодорожников, членов их семей и детей.

Владимир Сайбель родился в 1982 году в Улан-Уде. Он окончил Новосибирский военный институт, а также Байкальский государственный университет экономики и права.

За свою трудовую деятельность Сайбель работал в разных должностях в структуре ОАО «РЖД». Свои должности он занимал в период с 2008 по 2022 год. В зону специальной военной операции на Украине он попал в ходе мобилизационных мероприятий. Во время боевых действий был тяжело ранен. Сайбель был награжден орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.

Ранее участника проекта «Время героев» назначили сенатором от Курской области.