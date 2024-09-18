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В Шебекине рассказали о попадании беспилотника в школу

В Белгородской области сообщили о попадании беспилотника в школу в Шебекине

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Шебекине Белгородской области дрон врезался в школу. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На кадрах видно здание школы, на стене здания заметна большая дыра. Данных о пострадавших от местных источников на момент публикации нет. Официальной информации от правительства и местных ведомств не поступало.

Незадолго до этого в Белгородской области загорелись резервуары с топливом в Волоконовском районе. Причиной возгорания стал удар украинского беспилотника.

Днем 8 сентября глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаках на четыре населенных пункта в Белгородской области, при которых пострадали два автомобиля, два жилых дома и промышленное предприятие.

Незадолго до этого украинские военнослужащие в очередной раз обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадала женщина.

Ранее ВСУ обстреляли центр города Сватово в ЛНР.

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