Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия отказалась признавать участие в терактах в Ливане

Правительство Венгрии: фирма, упоминаемая в связи с терактом в Ливане, частная

close
Hussein Malla/AP

Венгерская компания, названная в контексте терактов в Ливане, является частной и никогда не обращалась за государственными заказами или разрешениями. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве Венгрии.

До этого производитель из Тайваня, компания Gold Apollo, заявила, что партия пейджеров, которые взорвались в Ливане, была изготовлена венгерской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии.

«В Венгрии существует свобода предпринимательства. Указанная компания не имела бизнес-заказов от правительства и не запрашивала у него разрешений. Она функционирует как частное предприятие», — говорится в официальном заявлении.

17 сентября от Бейрута до долины Бекаа прокатилась волна взрывов. Сообщения о детонациях пейджеров поступали около часа. Устройства для внутренней связи членов «Хезболлы» взрывались в руках, карманах и сумках. «Хезболла» обвинила в атаках Израиль, пообещав «справедливое возмездие». Число пострадавших, по последним данным, достигло четырех тысяч.

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что детонация устройств могла быть вызвана взрывчаткой, а не хакерской атакой.

Ранее аналитик заявил, что взорвавшиеся пейджеры легко взломать и перегреть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами