Венгрия отказалась признавать участие в терактах в Ливане

Венгерская компания, названная в контексте терактов в Ливане, является частной и никогда не обращалась за государственными заказами или разрешениями. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве Венгрии.

До этого производитель из Тайваня, компания Gold Apollo, заявила, что партия пейджеров, которые взорвались в Ливане, была изготовлена венгерской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии.

«В Венгрии существует свобода предпринимательства. Указанная компания не имела бизнес-заказов от правительства и не запрашивала у него разрешений. Она функционирует как частное предприятие», — говорится в официальном заявлении.

17 сентября от Бейрута до долины Бекаа прокатилась волна взрывов. Сообщения о детонациях пейджеров поступали около часа. Устройства для внутренней связи членов «Хезболлы» взрывались в руках, карманах и сумках. «Хезболла» обвинила в атаках Израиль, пообещав «справедливое возмездие». Число пострадавших, по последним данным, достигло четырех тысяч.

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что детонация устройств могла быть вызвана взрывчаткой, а не хакерской атакой.

Ранее аналитик заявил, что взорвавшиеся пейджеры легко взломать и перегреть.