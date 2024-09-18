В Дагестане ищут мужчину, который стучит в окна, ест сырое мясо и оставляет знаки

В Дагестане жителей села напугал мужчина, который стучится в окна, ест сырое мясо и оставляет знаки. Об этом сообщает Telegram-канал «Дагестан сейчас».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Аксай. Местные жители уже несколько дней ищут неизвестного мужчину, который, по их словам, ест сырое мясо, а также стучится сельчанам в окна и оставляет знаки. Сообщается, что он также сидел в чьем-то огороде с палкой, а затем убежал.

Некоторые местные жители настолько напуганы происходящим, что боятся спать. При этом кто-то спит с ножом. Неизвестный мужчина завязывает платки на различных предметах, в том числе он оставил такое «послание» на перилах в одном из жилых помещений.

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