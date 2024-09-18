Несколько десятков человек доставили в полицию после конфликта у офиса Wildberries

Около 30 человек доставлены в полицию после конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Идут разбирательства», — добавил собеседник агентства.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на станции метро «Динамо».

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее Владислав Бакальчук рассказал, кто стрелял у офиса Wildberries в Москве.