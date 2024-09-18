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В Петербурге три человека попали в больницу после крупного ДТП на Московском проспекте

В Петербурге автомобиль BMW врезался в пешеходов во время ДТП

В Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы. На кадрах с места инцидента заметно, как красная машина двигается вперед и в какой-то момент ее на скорости сбивает белый автомобиль марки BMW, после чего он же отлетает на пешеходный переход.

Машина врезалась в 58-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. После этого иномарку вынесло к ларьку, в котором находилась 19-летняя кассирша.

В результате серьезно пострадал мужчина, на данный момент он находится в больнице. Состояние пациента медики оценивают как тяжелое. У девушек диагностировали травмы средней степени тяжести. О подробностях не сообщается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее суд отложил вынесение приговора сбившему 9 пешеходов в Благовещенске водителю.

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